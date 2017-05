Dalle stelle alpine alle piante tropicali: Torino si trasforma in un giardino a cielo aperto

TORINO - L'appuntamento è per il fine settimana che va dal 26 al 28 maggio e gli amanti del "verde" non possono davvero perderlo. Saranno oltre 200 gli espositori che, anche quest'anno, prenderanno parte a «Flor», la profumatissima manifestazione che porta nel centro di Torino alberi di agrumi, piantine aromatiche e tanti fiori colorati.

Dalle stelle alpine alle piante tropicali

Organizzata e allestita dall'Associazione Nuova Orticola del Piemonte, l'edizione 2017 si articolerà tra via Carlo Alberto, via Principe Amedeo e via Roma (nel tratto compreso tra piazza San Carlo e piazza Castello) per una festa di fiori imperdibile. Esposti potrete trovare ogni sorta di esemplare del mondo floreale: si spazia dalle tipiche stelle alpine, agli alberi da frutto al profumo d'arancia, fino ad arrivare alle varietà di piante acquatiche più esotiche e insolite. Tanti oggetti per il giardinaggio, libri e decorazioni varie accanto ad un ricco calendario di appuntamenti tutte in linea con l'idea di vivere a pieno e in modo rispettoso la natura che ci circonda.