«Birre e Gin in piazza»: grande festa il 27 e 28 maggio da Eataly

TORINO - Con l’arrivo del bel tempo e della bella stagione, non c’è niente di meglio di una bella giornata all’aperto. E’ per questo motivo che sabato 27 e domenica 28 maggio Eataly Lingotto organizza «Birre e Gin in piazza», un evento accompagnato da una svariata proposta gastronomica e da un’ottima musica. L’appuntamento è fissato per sabato dalle ore 12 alle ore 24 e domenica dalle ore 12 alle ore 22.

Carne di prima qualità per accompagnare birre e Gin

I partecipanti si ritroveranno nella piazza di Eataly, proprio accanto all'OR-TO e potranno gustare le specialità dei birrifici artigianali (dall'immancabile Baladin a Soralama, passando per Pausa Cafè, Birra del Borgo, Lis D'Oc, Theresianer, Gilac, fino alla birra cruda non filtrata e non pastorizzata del giovanissimo Birrificio Milano) e cocktail preparati con i migliori Gin e tonica. Per l'occasione, ci sarà anche un Corner dedicato alla tonica J. Gasco, che il nostro amico produttore proporrà in degustazione gratuita. Non mancheranno le proposte gastronomiche. Ci saranno infatti i golosi hamburger dell'Hamburgheria di Eataly, con carne rigorosamente de La Granda, di razza Fassona Piemontese (presidio Slow Food) ma anche nella versione vegetariana: sempre con le migliori materie prime di stagione. Ma non solo: l'Hamburgheria griglierà anche le gustose bombette, nella versione di Ceglie Messapica (con pecorino stagionato, capperi e prezzemolo) e di Cisternino (con caviocavallo semi stagionato e gratinate nel pan grattato di semola di grano duro). Infine, si potrà assaggiare anche la farinata di Tantì, fatta secondo tradizione. La migliore musica accompagnerà i due giorni di festa: quella selezionata da Dj Fabbiè sabato e quella di Dj Suna domenica.



Ecco di seguito l'elenco dettagliato delle proposte di birre alla spina

2 gettoni: 4 €

Birrificio Soralama | Genny, Slurp, Wow e Bitrex

Birrificio Milano | La Veloce, La Virata, La Picchiata, Otto Cubano Scotch Ale

Birrificio Birra del Borgo | Cortigiana, Duchessa | Reale

Birrificio Gilac | Dorita, Luce, Lolah, Melanie

Birrificio Lis D’Oc \ Clar, La Galaverna, La Loup, La Clocchè

Birrificio Baladin \ Nazionale, Super, Wayan

Birrificio Pausa Cafè \ Pils, Hermes, Tipa, Triplete, Navidad, Dui e Mes

Birrificio Theresianer \ Wit, Pils non Filtrata, Bock

Cocktail List

3 gettoni: 6 €

Gino & Tonica Lurisia

Xoriguer& Fever Tree

Sabatini Gin & Tonica Scortese

Vallombrosa Dry Gin & Tonica Gasco Dry Bitter

4 gettoni: 8 €

Gin Mare & Fever Tree Mediterranean

Solo Wild Gin & Tonica Gasco

BCN Gin & Tonica Cortese



Le proposte dell'Hamburgheria di Eataly

Giotto | 4 gettoni: 8 €

L’Hamburger 100% di razza bovina piemontese "La Granda",

insalata iceberg e pomodoro, salsa a scelta

CisGiotto | 5 gettoni: 10 €

L’Hamburger 100% di razza bovina piemontese "La Granda",

formaggio Raschera Dop, insalata iceberg e pomodoro, salsa a scelta

Panciotto | 5 gettoni: 10 €

L’Hamburger 100% di razza bovina piemontese "La Granda",

pancetta affumicata naturale, insalata iceberg e pomodoro, salsa a scelta

OrtoGiotto | 5 gettoni: 10 €

Parmigiana di melanzane con pomodori

pelati italiani lavorati freschi, parmigiano reggiano 24 mesi e basilico

... e poi le golose bombette, nella versione di Cisternino e Ceglie Messapica (5 gettoni: 10 €)

Inoltre, la farinata "Tantì" (2 gettoni: 4 €)