Rifiuti, degrado e topi: piazza Montale, il simbolo della periferia dimenticata da tutti

TORINO - Rifiuti sparsi a terra, degrado imperante e grossi roditori che girano liberi tra i portici. Dove ci troviamo? Nel cuore delle Vallette, in piazza Montale. E’ forse questo uno dei tanti simboli delle periferie abbandonate al proprio destino, poco curate e tenute in considerazione. Secondo la Giunta non vi sono criticità particolari ma le immagini parlano chiaro. Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati attacca: «Rifiuti in bella vista, degrado e sporcizia. Piazza Montale è un luogo della nostra città, dovrebbe essere particolarmente caro alla maggioranza».

Eseguita la derattizzazione, ma non basta

L’incuria, d’altra parte è sotto gli occhi di tutti. La piazza è sporca e i residenti hanno segnalato più volte la presenza di grossi ratti sia lì che nella zona circostante. L’assessora Giannuzzi ha riferito come nell’ultimo periodo sia stato effettuato un intervento di derattizzazione, un primo passo verso un ritorno alla normalità per un luogo che, di fatto, è uno dei cuori pulsanti del quartiere Vallette. La speranza è che presto vengano calendarizzati nuovi interventi di riqualificazione che possano ridare dignità a uno dei luoghi abbandonati delle periferie torinesi.