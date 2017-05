Attentato di Manchester, Ariana Grande cancella il concerto a Torino: «Sono distrutta»

TORINO - Avrebbe dovuto esibirsi il 17 giugno al Pala Alpitour ma, almeno per ora, il concerto di Ariana Grande a Torino non si farà. Poche ore dopo il terribile attentato di Manchester, costato la vita a decine di persone tra cui donne e bambini, la popstar americana ha affidato ai social network il proprio pensiero: «Sono distrutta. Dal profondo del mio cuore, mi dispiace così tanto. Non ho parole».

L'entourage della cantante: "Non è in grado di esibirsi"

L’entourage di Ariana Grande ha comunicato che l’artista non si esibirà più per un po’ di tempo, cancellando così il proseguo del tour europeo. L’attentato avvenuto durante il concerto è stato rivendicato dall’Isis, un motivo che ha spinto la cantante a cancellare le prossime date anche per una questione di sicurezza. C’è di più: sempre secondo l’entourage dell’artista nata in Florida, la cantante «non sarebbe in grado di potersi esibire per nessuno». Ulteriori informazioni verranno condivise nei prossimi giorni: queste ore sono quelle della tristezza e del cordoglio. Una cosa è certa: il concerto del 17 giugno a Torino non avrà luogo.