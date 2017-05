Il miglior bartender d'Italia è un torinese, ecco dove lavora Mirko Turconi

TORINO - Niente da dire, Mirko Turconi con i cocktail ci sa proprio fare e lo sanno bene tutti coloro che hanno avuto il piacere di assaggiare una delle sue creazioni al louge bar del Piano 35, al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. A riconoscere il talento del barman ci pensa la Diageo Reserve World Class 2017, prestigiosa e acclamata competizione internazionale istituita da Diageo Reserve che celebra l’arte della mixology. Turconi si è aggiudicato il primo posto alla finale nazionale e commenta così il suo personale successo: «E' assolutamente incredibile», esordisce il neo re della mixology, «sono estremamente orgoglioso di rappresentare il mio paese in occasione della finale mondiale di World Class. E’ fantastico ottenere un riconoscimento come questo e competere contro i migliori bartender del mondo». Turconi a questo punto si unirà agli altri vincitori provenienti da tutto il mondo, nella prestigiosa finale globale prevista a fine agosto a Città del Messico. Cinque giorni di sfide e serate dedicate al mondo della mixology dove più di 50 finalisti mondiali si contenderanno il titolo di Diageo Reserve WORLD CLASS Bartender of the Year 2017.

La finale

L'ultima sfida a livello italiano si è tenuta al Teatro Quirinetta di Roma e ha visto misurarsi gli 8 migliori bartender selezioanti in tutta Italia dagli esperti Diageo, fin da settembre 2016. Turconi ha battuto gli altri contendenti superando prove di creatività e tecnica che hanno messo in luce tutto il suo savoir-faire e abilità dietro al bancone. Le prove erano tante e molto diverse: dalla Fast&curious, nella quale i concorrenti avevano a disposizione 8 minuti per preparare 8 cocktail classici, passando per la Fight for the future nella quale era richiesta la creazione di un twist per il Margarita del futuro con tequila Don Julio che esprimesse la loro creatività e visione delle tecniche più innovative nel mondo del bartending. Ciliegina sulla torta è stata la misteriosa The box of secrets a cui hanno avuto accesso solo i tre migliori classificati della giornata. Dalla Mistery Box i finalisti hanno dovuto creare una ricetta inedita e Turconi si è così aggiudicato il titolo di Miglior Bartender d’Italia World Class 2017.