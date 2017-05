Doppio controllo e intervento diretto del Questore, chiuso per 15 giorni l’Afrikan Market

TORINO - Il Questore di Torino per la prima volta ha applicato l’articolo 100 (con la modifica del 18 aprile 2017) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sospendendo la licenza a un cosiddetto «esercizio di vicinato», cioè un locale commerciale che ha una superficie inferiore ai 250 metri quadrati. Il provvedimento è stato preso nei confronti dell’Afrikan Market di corso Giulio Cesare perché è stato più volte segnalato per comportamenti ingiuriosi e molesti da parte dei frequentatori, per il rinvenimento al suo interno di sostanze stupefacenti e per la presenza costante di soggetti pregiudicati. Il Questore, ritenendo che ci siano caratteristiche di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha deciso di sospendere la licenza per quindici giorni all’esercizio commerciale.

Sanzioni al titolare

Il titolare dell’Afrikan Market è un cittadino nigeriano di 43 anni. Già durante un primo controllo, il 16 maggio scorso, gli agenti di polizia del Commissariato Barriera di Milano avevano trovato diverse cose che non andavano. Dal verbale redatto dagli agenti si evince che c’erano bottiglie di alcolici (liquori e birre) vuote a terra sia all’interno che all’esterno del locale. Tra i dieci avventori identificati, otto di questi avevano precedenti: uno di loro, alla vista della divisa, si è dato alla fuga dimenticando un marsupio al cui interno era nascosta una modesta quantità di marijuana. In quella occasione l’unità cinofila aveva rinvenuto invece due grammi di marijuana avvolta nel cellophane e occultata in un lavandino e cinque grammi della stessa sostanza stupefacente in un boiler elettrico. Alla fine del controllo sono state ancora rilevate e contestate alcune mancanze di carattere amministrativo, quali: la mancata affissione cartellonistica sul divieto di fumo nei locali pubblici della tabella orari di apertura al pubblico e l’esercizio abusivo di attività di vicinato, per un ammontare complessivo di oltre 6.500 euro.

Secondo controllo

Tre giorni più tardi la polizia ha effettuato un nuovo sopralluogo: questa volta nel locale erano presenti sette clienti gravati da precedenti penali. Da qui la decisione del Questore di sospendere la licenza all’Afrikan Market per quindici giorni.