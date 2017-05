Strage dell’Heysel, Torino dedica una piazza della città alle 39 vittime

TORINO - Una piazza di Torino ricorderà le 39 vittime dello stadio Heysel. La decisione è stata presa ieri, dalla Commissione Toponomastica presieduta dal presidente del Consiglio Comunale, Fabio Versaci. Erano anni che i tifosi della Juventus e i parenti delle vittime speravano in un ricordo delle persone scomparse durante la «maledetta» finale di Champions League del 1985, a Bruxelles. La piazzetta in onore delle vittime dell’Heysel si troverà nella Circoscrizione 7, proprio accanto alla biblioteca Italo Calvino, in Lungo Dora Agrigento.

Le altre decisioni della Commissione Toponomastica

Non si tratta dell’unica decisione presa dalla Commissione: per ricordare le 69 vittime di Utoya, uccise per mano di un terrorista, verrà intitolata la biblioteca di prossima realizzazione in via Zumaglia, nella Circoscrizione 4. La commissione Toponomastica ha inoltre deliberato di apporre una targa sul palazzo di via Pietro Giuria a ricordo della sede del «Circolo Garibaldi», nato nel 1948 e divenuto riferimento per gli anziani della Circoscrizione 8. Un sedime stradale, infine, sarà dedicato, nella zona di via delle Querce, al sindacalista Guido Rossa, nella Circoscrizione 6.