Fermato l’incubo dei farmacisti di Torino, colpi a raffica armato di coltello a serramanico

TORINO - L’incubo di molti farmacisti torinesi potrebbe essere finito. I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora avrebbero infatti identificato il rapinatore che negli ultimi mesi ha messo a segno sette colpi armato di coltello a serramanico di oltre 70 centimetri. Si tratta di P.C., 55 anni, residente a Torino. A supporto dei militari sono intervenute le immagini delle videocamere di sorveglianza degli esercizi commerciali.

Le rapine messe a segno

Sette le rapine messe a segno da fine gennaio a oggi. La prima il giorno 30 alla «Bottega dei Mestieri» di via Tiziano 40, poi il 10 e 23 febbraio e il 16 marzo alla farmacia comunale di via Bellardi 3, l’8 e il 24 marzo alla farmacia «Santa Monica» di corso Francia 65 e, infine, il 22 marzo alla farmacia «De Grazia» in strada Stupinigi 14 a Moncalieri. Prima di notificare l’ordinanza di custodia cautelare i carabinieri avevano effettuato un sopralluogo nell’appartamento e trovato un personal computer rubato durante la prima rapina e un paio di jeans e un giubbotto utilizzati per la commissione dei colpi. Ora il rapinatore si trova agli arresti domiciliari.