La Romana arriva nel centro di Torino: il 27 maggio grande inaugurazione in via Santa Teresa 6

TORINO - Il count down è iniziato. Come vi avevamo anticipato , la gelateria La Romana, in occasione del suo 70esimo compleanno aprirà un nuovo punto vendita nel cuore di Torino, in pieno centro. Il negozio si troverà in via Santa Teresa 6, a due passi da piazza San Carlo e dalla Galleria San Federico. L’inaugurazione è prevista per sabato 27 maggio, alle ore 16:00. Mancano ormai pochissimi giorni e le passeggiate dei torinesi potranno essere accompagnate da un gelato tra i più apprezzati in città.

La nuova gelateria de La Romana, un gioiello nel cuore di Torino

Inutile negare come l’attesa per l’apertura sia tantissima: i ragazzi del nuovo staff infatti, hanno svolto ormai da diversi mesi un periodo di formazione. L’obiettivo? Arrivare preparatissimi al grande appuntamento con i clienti. Il locale in via Santa Teresa 6 è ampio, arioso e curato nei minimi particolari. Un mix di innovazione, modernità e tradizione. Da curiosi incalliti quali siamo, abbiamo voluto entrarvi dentro in anteprima e il colpo d’occhio è stato subito notevole: dalla zona per le crêpes passando per il favoloso bancone della pasticceria, il rischio è quello di perdersi in un paradiso decisamente dolce. Il cuore pulsante di questo «eden dei golosi» però, rimane ovviamente il gelato. Ventotto i gusti rigorosamente selezionati, prodotti e messi a disposizione dei clienti: «Vogliamo sorprenderli con un gusto unico e un servizio attento e preciso» ci hanno confidato.

I gusti presenti nella degustazione offerta il giorno dell'inaugurazione (© La Romana)

Degustazioni gratuite nel giorno dell'inaugurazione

Attenzione però, le buone notizie non sono finite qui: in occasione della grande apertura, verrà offerta una degustazione di gelato a tutti i clienti presenti nel «day one» del nuovo punto vendita. Sono stati gli stessi amici de La Romana, sulla pagina Facebook del locale, a scegliere i 10 gusti che accompagneranno i grandi classici sabato 27 maggio, giorno della grande inaugurazione. L’appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per le ore 16:00. Con l’inaugurazione del locale in via santa Teresa 6, saliranno a quattro i punti vendita (corso Inghilterra, corso Sebastopoli e via Madama Cristina gli altri tre) de La Romana a Torino: un segno inequivocabile del legame che unisce la gelateria La Romana alla nostra città e ai torinesi, da sempre considerati «esperti» in tema di gelati. Le lancette scorrono veloci: manca sempre meno all’arrivo nel centro di Torino de La Romana. I golosi sono avvisati, vietato mancare.