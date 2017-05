Scippa il portamonete a una ragazza ferma al semaforo: borseggiatore bloccato in via Nizza

TORINO - Ha osservato con un’attenzione sospetta una ragazza a passeggio, l’ha avvicinata al semaforo e le ha sfilato il portamonete dalla borsa. Un’azione, quella compiuta da un abile ladro, che sarebbe rimasta impunita senza l’intervento degli agenti del Nucleo Progetti e Servizi Mirati della polizia municipale, che hanno bloccato il borseggiatore.

Il furto e l'arresto

E’ successo in via Nizza. Gli agenti in borghese avevano notato da diverso tempo l’uomo e i suoi comportamenti sospetti: per questo motivo, senza farsi notare, l’hanno seguito da via Madama Cristina fino al luogo del furto. Quando il ladro è entrato in azione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a riconsegnare la refurtiva alla malcapitata ragazza. Il fermato è un cittadino di nazionalità rumena di 35 anni, un pluripregiudicato capace di commettere numerosi reati contro il patrimonio. Accompagnato nel commissariato di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.