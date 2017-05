San Salvario, follia davanti all’Astoria: 27enne accoltellato per un «debito di 5 euro»

TORINO - Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa notte all’interno di un dehor di via Berthollet, dove un ragazzo libico di 27 anni è stato aggredito violentemente e accoltellato da giovane marocchino di 25 anni. Il motivo? Pare sia un debito di 5 euro contratto qualche giorno prima dopo una piccola cessione di droga. La vittima, immediatamente soccorsa, ha rimediato una ferita profonda all’orecchio.

L'aggressore bloccato dagli agenti della polizia

A raccontare dell’assurdo episodio sono stati i consumatori del bar Astoria: i giovani hanno rivelato di essere rimasti sconcertati dalla violenza dell’aggressione. Il cittadino marocchino, l’aggressore, è stato bloccato dagli agenti. L’incontro nella serata al bar, anziché portare a un chiarimento tra le parti, è degenerato: il ferito ha riportato lesioni giudicabili guaribili in 25 giorni. L’aggressore, che ha precedenti per reati contro la persona ed è sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti.