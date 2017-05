Donatori di organi, in Piemonte numeri più alti che nel resto d'Italia

TORINO - La media nazionale è di circa il 26,5% ogni milione di persone, stiamo parlando di donazione di organi e il Piemonte si piazza ben al di sopra questo dato, con il 39,4%. I numeri relativi al primo trimestre del 2017 arrivano a ridosso della Giornata Nazionale per la Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti che si terrà domenica 28 maggio. Il Piemonte, in questo campo, conferma ancora una volta di essere una regione popolata di donatori, dato importante considerando che negli ospedali piemontesi ci sono ricoverati attualmente 611 pazienti in attesa di trapianto (dato aggiornato al 31 marzo).

Le carte d'identità di donatori

Sono più di duecento i comuni che, al momento, consentono ai propri residenti di indicare sul documento di identità se intendono donare gli organi. Altri 550 hanno iniziato la procedura per essere inseriti nel medesimo circuito. Un altro dato che crea ottimismo è quello relativo al trapianto di cornea, in crescita in Piemonte in relazione al primo trimestre 2017. Si osserva che nel 2015 sono stati effettuati 872 trapianti, dato che è salito nel 2016 superando le mille operazioni e si prevede che entro la fine dell'anno si arrivi a superare i 1100 trapianti.