Barriera di Milano, pusher beccato con 42 quadratini di crack nei pantaloni

TORINO - Non era di certo un normale cliente il cittadino senegalese di 32 anni arrestato dagli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato «Barriera Milano» all’interno di un locale commerciale in corso Giulio Cesare: l’uomo infatti, è stato ritrovato in possesso di 42 dosi di crack nascoste nelle tasche dei pantaloni. Una successiva perquisizione ha permesso ai poliziotti di trovare quasi 500 euro in contanti e due telefoni cellulari. Le ulteriori verifiche condotte hanno permesso di fermare l’attività illecita di spaccio dello straniero, senza fissa dimora e con precedenti penali alle spalle