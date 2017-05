Code insolite fuori dal Tribunale di Torino, la svolta dopo il servizio di Striscia la Notizia 

TORINO - Code lunghissime e controlli a dismisura al Palagiustizia di Torino. Cosa è successo? E' passata Striscia la Notizia. A pochi giorni di distanza dalla messa in onda di un servizio del telegiornale satirico in cui si mostrava con quanta facilità si potesse entrare armati dentro il Tribunale di Torino, la situazione sembra radicalmente diversa, alcuni dicono, persino esagerata.

Il servizio di Striscia

L'inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio, ha mostrato sulla tv nazionale la poca sicurezza del Tribunale di Torino. Nel video si vede infatti un'attrice ingaggiata da Striscia la Notizia che, armata di una pistola scacciacani, a tutti gli effetti identica in apparenza a un'arma vera e propria, passa indisturbata i controlli di sicurezza e si aggira tranquillamente all'Interno del Tribunale. «E se fossimo stati dei malintenzionati o peggio, dei terroristi?» ironizza l'inviato. Massimo Terzi, il presidente del Tribunale, ha dichiarato ai microfoni di Striscia che le cose sarebbero cambiare, ebbene, così è stato. I controlli si sono amplificati a tal punto che alcune persone in coda sono state costrette a togliersi le scarpe per passare i controlli, creando anche rallentamenti nelle attività del Palagiustizia.