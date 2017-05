Coppa Davis, Torino si candida ad ospitare le fasi finali

TORINO - Grande notizia per gli amanti del tennis e più in generale per gli appassionati di sport: Torino, a sorpresa, si è candidata per ospitare le fasi finali della Coppa Davis e della Fed Cup per il triennio 2018-2020: è questo quanto emerso stamattina dalla riunione che si è tenuta al ministero dello sport, alla presenza del ministro Luca Lotti, i rappresentanti del Coni e della Federazione Tennis, della sindaca Chiara Appendino e del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

Appendino: "Decisione arriverà nel mese di luglio, durante Wimbledon"

«La candidatura di Torino è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi e l'incontro di oggi rappresenta il primo passo di un percorso condiviso. La decisione finale del board internazionale sulla scelta della sede arriverà nel mese di luglio durante il torneo di Wimbledon» ha commentato Chiara Appendino. La Coppa Davis è la massima competizione mondiale a squadre nel tennis maschile: è riservata alle squadre nazionali.