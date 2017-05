Cucciolo di civetta in pericolo: incredibile salvataggio degli agenti della municipale

NICHELINO - Durante il pomeriggio del 23 maggio una chiamata insolita arriva al centralino della polizia municipale di Nichelino: «C'è un cucciolo di civetta che è caduto dal nido». A lanciare l'allarme è stato un gruppo di ragazzini che stava giocando a calcio nelle vicinanze dei giardini di via Colombetto, dove l'animale si trovava in difficoltà. Il piccolo era caduto dal suo nido e non era in grado di volare per ritornarci.

Il salvataggio

Il cucciolo è stato recuperato dagli agenti della polizia municipale di Nichelino e trasportato al comando dove è stato coccolato e accudito con acqua e cibo. Successivamente il personale ha trasferito l'animale presso l'Ospedale Veterinario di Grugliasco, affidandolo ai sanitari della struttura. Grazie all'intervento tempestivo degli agenti è stato possibile salvare l'animale che, solo dopo un periodo di riabilitazione, verrà svezzato e sarà rimesso in libertà nel suo habitat naturale.