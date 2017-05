L’estate è reale a Torino: eventi, musica, visite esclusive e aperitivo ai Musei Reali

TORINO - Visite esclusive e aperitivo: ingredienti perfetti per un’estate «reale» all’insegna della cultura e della bellezza. I Musei Reali di Torino sono i protagonisti dell’estate torinese e ospitano nella Piazzetta l’edizione 2017 di Torino Estate Reale, la rassegna di spettacoli realizzata dalla Città di Torino in collaborazione con la Fondazione per la Cultura e il Teatro Regio, nell’ambito di Palchi Reali. Partecipando all’Aperitivo Reale sarà possibile visitare l’appartamento della Regina Elena, normalmente chiuso al pubblico.

Le serate di Estate Reale

La storica Piazzetta Reale, incastonata tra gioielli architettonici quali Palazzo Reale, Palazzo Madama e la Chiesa di San Lorenzo e delimitata dalla monumentale cancellata di Pelagio Palagi, diventerà per dodici serate un vero e proprio teatro a cielo aperto, una naturale scenografia per una rassegna all’insegna della musica e della danza. La scenografia degli appuntamenti di musica, danza e teatro che animeranno il mese di luglio sarà la maestosa facciata del palazzo portata a compimento da Amedeo di Castellamonte nel 1658. Le modalità di accesso sono le seguenti:

- Intero: Posti numerati Settore A € 12

- Posti numerati Settore B € 8

- Ridotto: Posti numerati per i nati dal 2003 € 5

- Sono inoltre previsti sconti per i possessori di abbonamenti e biglietti Trenitalia.

Aperitivo a Palazzo Reale

Per quanto riguarda l’aperitivo, immaginatevi la scena: un magnifico tramonto nella suggestiva cornice del Palazzo, degustando un aperitivo. Favoloso, no? L’iniziativa è valida dall’1 al 16 luglio, prima degli spettacoli serali: in queste sere sarà possibile accedere all’aperitivo e visitare liberamente le dieci stanze di grande fascino che compongono l’Appartamento della Regina Elena, abitato dalla sovrana durante i suoi soggiorni a Torino nei primi decenni del Novecento e normalmente chiuso al pubblico. Per partecipare all’Aperitivo Reale è necessaria la prenotazione all’indirizzo estatetickets@comune.torino.it; il costo è di 20 Euro.