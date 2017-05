Spaccio di droga al liceo Cottini, agli arresti domiciliari una studentessa di 17 anni

TORINO - Durante la perquisizione domiciliare i sospetti sono stati confermati: i carabinieri hanno trovato 37 grammi tra marijuana e hashish nascosti dentro i mobili della cucina. Nei guai è finita una studentessa ancora minorenne (17 anni) del liceo artistico Cottini di via Castelgomberto, segnalata dai professori per la sua fama di spacciatrice. Pare che all’interno dell’istituto scolastico tutti i compagni lo sapessero e alla fine la voce è giunta anche agli insegnanti. A mobilitarsi sono stati i militari della Compagnia di Mirafiori: domenica mattina si sono presentati a casa della giovane e hanno trovato le prove, oltre a circa 200 euro in contanti, soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio svolta a scuola, e un bilancino.

L’arresto e i domiciliari

Per la giovane studentessa è scattato l’arresto. Ora si trova ai domiciliari, ma è autorizzata a lasciare l’abitazione per recarsi proprio a scuola e prendere parte alle lezioni.

Droga e scuola

Quello della diciassettenne del liceo Cottini è solo l’ultimo caso che lega giovani studenti allo spaccio di droga. Solo dieci giorni fa sempre i carabinieri hanno effettuato un blitz all’interno dell’istituto tecnico Majorana di Grugliasco e ne sono usciti con 120 grammi di marijuana. «Responsabili» tre ragazzini di appena 16 anni, tutti denunciati per spaccio. Nella maggior parte dei casi, e quest’ultimo è uno di quelli, sono insegnanti e dirigenti scolastici a segnalare alle forze dell’ordine.