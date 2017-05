La «fontana della discordia» dice addio a piazza Benefica: a giorni lo smantellamento

TORINO - Ormai ci siamo: dopo anni di attesa e polemiche, la fontana della discordia ha ormai i giorni contati: nella prima decade di giugno infatti, l’opera che attualmente si trova al centro di piazza Benefica coperta da ponteggi verrà finalmente smantellata.

Lo smantellamento nei prossimi giorni, poi il "trasloco"

Ambulanti e residenti tirano un sospiro di sollievo. La fontana di vetro, opera dell’artista greco Costas Varotsos, è ormai protetta da ponteggi da più di due anni. «Parcheggiata lì», abbandonata all’incuria e a sé stessa. Un’opera d’arte ferma, ma capace di mangiarsi un sacco di soldi pubblici. Negli ultimi mesi era diventata la casa di piccioni e volatili, non di certo la funzione per cui era stata pensata inizialmente e per la quale si erano spesi migliaia di euro. La fontana verrà demolita e trasferita poco distante, al giardino Grosa. L’opera che sorgerà tra il palazzo di Giustizia e il grattacielo Intesa Sanpaolo però, sarà un’installazione completamente diversa. Verranno con ogni probabilità recuperate le lastre di vetro, ma il progetto esecutivo per la «nuova» opera verrà discusso nei prossimi mesi, una volta completato lo smantellamento della fontana da piazza Benefica. Il trasloco al giardino Grosa non convince i residenti che vorrebbero «spostarla» più lontano, magari in piazza Baldissera.

Piazza Benefica, quale futuro?

Quale futuro dunque per piazza Benefica, una volta smantellata la «fontana della discordia»? Un’idea c’è ed arriva da chi ogni giorno vive quel luogo: i residenti. Per evitare che il centro della piazza rimanga vuoto e abbandonato, 464 firmatari avevano presentato in Comune una petizione per chiedere la creazione di un’area gioco per i bambini e l’aumento dell’illuminazione notturna. Un altro aspetto da non sottovalutare è la presenza e la cura degli alberi, il cui numero è radicalmente diminuito nel corso degli ultimi anni. Insomma, la speranza è che lo spostamento della «fontana di vetro» possa avviare un processo di riqualificazione capace di estendersi non solo in piazza Benefica, ma in tutto il quartiere Cit Turin.