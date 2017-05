La Pet Therapy aiuta i malati di Sla, alle Molinette la sperimentazione entro fine anno

TORINO - Ormai da tempo la Per Therapy è considerata utile in diverse patologie. Da oggi si aggiunge anche il benessere fisico e psicologico prodotto dal contatto con gli animali per le persone malate di Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Si è conclusa positivamente la sperimentazione del progetto «Confido, quattro zampe in corsia», nata da un’idea di Mondovicino Outlet Village e della Fondazione Vialli e Mauro Onlus, con cui si è voluto capire quanto fosse applicabile la Pet Therapy a chi soffre di patologie neuromuscolari.

Da Genova alle Molinette

I primi a sperimentare il progetto «Confido, quattro zampe in corsia» è stato il Centro Clinico Nemo di Arezano (Genova). In quattro mesi - da settembre 2016 a gennaio 2017 - sono stati presi in cura 22 pazienti affetti da Sla e 3 da neuropatia, in totale sono stati sottoposti a 170 sedute di terapia assistita con due pastori svizzeri bianchi (Takoda e Anduril). Visto l’esito positivo la sperimentazione passa a Torino, all’ospedale Molinette per la precisione. Il tutto avverrà entro la fine dell’anno: nella struttura nascerà un Centro Clinico Nemo specializzato in malattie neuromuscolari.