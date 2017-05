Il Salone dell’Auto a Torino dal 7 all’11 giugno: la lista completa dei marchi e delle location

TORINO - Il conto alla rovescia è partito. Manca sempre meno all’inaugurazione della terza edizione del Salone dell’Auto Parco Valentino, la festa dell’automobile che dal 7 all’11 giugno animerà il parco più bello della città e non solo. «Sarà tra le kermesse automotive più suggestive del mondo» è la promessa di Andrea Levy, presidente del Salone dell’Auto di Torino.

La lista dei marchi presenti

Ma quali marchi parteciperanno a quest’edizione? Ben 55. Sette gran hanno dato conferma ufficiale negli ultimi giorni, andando a formare un gruppo di prestigio assoluto: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Corvette, Dacia, DR Automobiles, DS, Ferrari, Fiat, Ford, FV Frangivento, GFG Style, Honda, IED Torino, Italdesign, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mazzanti, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Mole Automobiles, Noble, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Renault, SEAT, ŠKODA, Smart, Nespolo per Alfredo Stola, Suzuki, Tazzari, Tesla, Touring Superleggera, Toyota, Trilix per Tata Motors, Volkswagen, Volvo. In pratica il top a livello mondiale.

La lista delle location e gli eventi ospitati

Quattro le location principali che ospiteranno gli eventi clou del programma: il Cortile del Castello del Valentino, piazza Vittorio Veneto, piazza San Carlo e Parco Dora. Nel Cortile della reggia sabauda del Valentino si celebreranno due importantissimi compleanni come il 70° della Ferrari e i 90 anni di Volvo. Piazza Vittorio Veneto sarà uno dei punti di partenza del Gran Premio Valentino di sabato 10 giugno, quando supercar, prototipi e vetture coloreranno le vie della città in una passerella che arriverà fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. In piazza San Carli invece si svolgerà il focus sulle nuove motorizzazioni elettriche, ibride plug-in e auto a guida assistita. Dulcis in fundo Parco Dora, che ospiterà il raduno delle vetture americane e un’esposizione di mezzi della protezione civile utilizzati anche nei terremoti. Bandiere e stendardi colorano la città: adesso non manca che vivere con entusiasmo questa 3ª edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.