Picchiano e scippano un 15enne: «gang del quartiere» fermata grazie a Facebook

TORINO - Hanno minacciato, picchiato e scippato un ragazzino di 15 anni in piazza Risorgimento ma quando pensavano di averla fatta franca, sono stati raggiunti dagli agenti della Squadra Volante e arrestati. Due cugini di nazionalità albanese di 19 e 21 anni, gli autori della rapina, sono stati fermati grazie a uno dei mezzi tecnologici più utilizzati al mondo: Facebook.

La rapina in piazza Risorgimento

La rapina si è verificata intorno alle 20.30 di ieri, quando un quindicenne è stato avvicinato in Piazza Risorgimento da un albanese di 21 anni in compagnia di alcuni connazionali. Il malvivente, con precedenti a carico, dopo aver fatto sedere il ragazzino su una panchina, lo ha minacciato puntandogli una chiave al collo e gli ha portato via lo smartphone, un cappellino e il denaro contante. Quando la vittima ha provato a fuggire, lo straniero l’ha anche colpita violentemente al volto. A rapina subita, il 15enne ha chiamato la polizia e ha raccontato l’accaduto: nel corso del racconto, il ragazzino ha riferito il nome con il quale l’aggressore era noto in tutto il quartiere, Geni. Un dettaglio non da poco e decisivo per la cattura dei malviventi.

Facebook indirizza gli agenti, rapinatori arrestati

A quel punto gli agenti hanno utilizzato l’informazione ricevuta, cercando su Facebook l’eventuale presenza del rapinatore: un’intuizione che si è subito rivelata corretta. I poliziotti hanno trovato il giovane sul social network e, consapevoli di che faccia avesse, hanno iniziato le ricerche. E’ bastata mezz’ora per trovarlo presso i giardini di via Zumaglia. Il malvivente era in compagnia di suo cugino, diciannovenne albanese, il quale aveva preso parte anch’egli alla rapina. Entrambi sono stati arrestati per rapina. Un minore italiano, invece, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. A quest’ultimo, infatti, era stato consegnato il cellulare all’arrivo della Polizia per evitare che gli agenti potessero rinvenire la refurtiva.