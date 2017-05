Sentimento e appartenenza il Toro torna a casa: il «Fila» è la vittoria dei tifosi

TORINO - Migliaia di tifosi granata hanno inaugurato questa mattina il nuovo stadio Filadelfia di Torino. un impianto sorto dopo decennali peripezie, rimasto a lungo abbandonato e salvato solamente dalla tignosità dei tifosi più irriducibili che sono riusciti a modificare un percorso che sembrava segnato. Lo stadio dell’epopea del Grande Torino schiantatosi a Superga torna quindi a vivere, e con esso riprende a correre una parte di città che dalle radici del Filadelfia risorto vuole far nascere un nuovo futuro calcistico per Torino. Un percorso che sarà lungo e laborioso, magari impossibile per i più. Ma anche il Filadelfia, solo qualche anno fa era dato per spacciato, fu perfino ipotizzata la costruzione di palazzi sulle sue polveri. Oggi, che quella battaglia data per persa è vinta è evidentemente possibile pensare qualsiasi cosa.

Il «nuovo» Stadio Filadelfia

I primi affezionati sono giunti fin dal mattino presto da ogni parte d’Italia e diligentemente si sono messi in coda, in attesa di poter accedere all’impianto. Tutti i palazzi adiacenti il nuovo Filadelfia erano ricoperti di stendardi granata, e l’intera via del borgo appariva addobbata come una immensa curva Maratona. Alle dieci del mattino finalmente si sono aperti i cancelli e il pubblico ha potuto valutare l’impianto che ai più è piaciuto. Lo stadio appare piccolo ma costruito con cura del dettaglio: due porzioni delle antiche gradinate sono state mantenute e ripulite, così come molti decori liberty, e le scritte originarie di ottanta anni fa «ingresso militar balilla». Il campo appare ad un passo dalle gradinate, mentre, qualora fossero stati recuperati più fondi, sarebbe stato possibile ampliare i settori est, sud e ovest, portando la capienza a ben più dei quattromila posti attuali.

Il pubblico presente all'inaugurazione dello stadio Filadelfia (© Diario di Torino)

Appartenenza e passione: il sentimento granata

Il manto perfetto in erba naturale ha accolto la prima squadra che ha salutato i tifosi: nonostante le ultime prestazioni in campionato siano state povere di gioie, il pubblico ha applaudito i giocatori che hanno contraccambiato con affetto. Il mondo granata sa essere di cuore nella sua cosmopolita composizione, connotata da una fortissima, viscerale, appartenenza ai colori della maglia. Sentimento che deriva da una storia ricca di vittorie ma anche di gravi momenti di difficoltà, sempre superati.

Il «Fila» proietta il Toro nel futuro?

L’inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia, ufficialmente avvenuta con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine - sindaca Appendino e presidente della Regione Chiamparino in primis - potrebbe segnare un momento di svolta nella storia della società sportiva torinese. Il presidente Urbano Cairo, amato ma anche contestato da un parte delle tifoseria, appare sempre più come un uomo destinato a incidere sul futuro dell’Italia e non solo in campo calcistico. La sua ascesa ai vertici di Rcs, con il beneplacito della famiglia Agnelli, apre spazi di potere di cui potrebbe giovare anche la squadra granata. Un granata a capo del salotto buono dell’editoria italiana, è una novità storica. Ma i tifosi granata, almeno quelli che ieri erano presenti all’inaugurazione del Filadelfia, vorrebbero dal presidente maggiore impegno nella campagna acquisti, per rafforzare la squadra che quest’anno ha manifestato estrema debolezza in molti settori. Entusiasmo, desiderio di rivalsa sui cugini bianconeri: ma soprattutto grande sentimento che sconfina nel folle romanticismo. Il Toro è tornato a casa: ora non gli rimane che vincere.