Donna investita in corso Francia, strada chiusa al traffico per un'ora

TORINO - Da quanto ricostruito dai testimoni presenti sul luogo sembra che la vettura abbia cercato di sorpassare un'altra macchina, ferma per fare attraversare una donna sulle strisce e che, compiendo questa manovra, abbia investito il pedone. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in ospedale. La signora travolta era di ritorno dal mercato di corso Brunelleschi quando la Punto grigia l'ha travolta scaraventandola a terra.

Viabilità

L'incidente è avvenuto in corso Francia verso le 11 e mezza di questa mattina e la strada è rimasta bloccata in direzione centro, nel tratto compreso tra piazza Massaua e corso Brunelleschi, per circa un'ora di modo da permettere agli agenti della polizia municipale di compiere gli accertamenti del caso in sicurezza. Dopodiché il corso è stato riaperto normalmente al traffico.