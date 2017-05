Alberghi e turismo: il successo del Salone del Libro traina l’economia torinese

TORINO - Che il Salone del Libro sia stato un successo incredibile dal punto di vista culturale è ormai sotto gli occhi di tutti. Con 165.746 visitatori, la 30esima edizione è già stata soprannominata l’edizione «dei record». Vi è però un altro aspetto che ha visto trionfare il Salone del Libro e, più in generale, la città di Torino: quello economico.

Dati straordinari nella categoria alberghiera durante il Salone del Libro

Turisti arrivati da ogni parte d’Italia, dall’estero e lavoratori provenienti da tutte le regioni del Bel Paese: è grazie a questi fattori che gli alberghi hanno registrato un boom improvviso. Il tasso di occupazione è cresciuto del 4,5%, con una media dell’88,3% durante i cinque giorni di Salone. Il picco? Il 95,4% delle camere occupate nella notte tra sabato e domenica. Un successo incredibile. Per rendere l’idea del valore economico del Salone del Libro, basta pensare che l’occupazione media durante i cinque giorni è stata dell’88,3%: un numero altissimo, se si pensa che a Pasqua ci si era fermati al 67,6% mentre nel ponte del 25 Aprile a 78,1%. L’anno scorso, per intenderci, durante il Salone le camere occupate erano pari all’84,5%. Fisiologico dunque anche un aumento dei ricavi, capaci di registrare il segno + 1,7% rispetto al 2016.

Presidente della Camera di Commercio: "Edizione da record"

«Come di consueto, a qualche giorno di distanza dalla chiusura delle manifestazioni, siamo in grado di fornire dati scientifici e oggettivi che ne misurano l’impatto sul sistema ricettivo locale - precisa Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino. - E i dati come previsto sono positivi, in linea con questa edizione da record». Il Salone del Libro di Torino ha vinto su tutti fronti: su quello culturale, sbaragliando la concorrenza, e su quello economico, facendo registrare numeri mai visti prima. La speranza è che la trentunesima edizione possa replicare quanto di meraviglioso fatto quest’anno.