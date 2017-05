Lavori stradali in corso Francia, chiuso il controviale vicino a piazza Statuto

TORINO - Lavori, strada chiusa e disagi in corso Francia, a due passi da piazza Statuto. Da alcuni giorni gli operai sono al lavoro per il rifacimento del manto stradale nel controviale e della pista ciclabile davanti al Villino Raby, sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino. Il cantiere, la presenza degli operai e dei mezzi, hanno inevitabilmente costretto le auto e le moto a non transitare nel tratto compreso tra via Carlo Matteucci e via Claudio Beaumont. Si consiglia quindi di prendere strade alternative fino al termine dei lavori. Via libera invece per i pedoni e per le biciclette, che per quella decina di metri possono salire temporaneamente sul marciapiede per poi proseguire il proprio percorso.