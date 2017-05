Libri in giro per il mondo: nuovo BookCrossing a Caselle

TORINO - Romanzi contemporanei, grandi classici, letteratura italiana, straniera, in traduzione, in lingua originale... nella Libreria Luxemburg ce n'è davvero per tutti i gusti. I viaggiatori in transito dall'aeroporto di Torino Caselle sono proprio fortunati perchè, in attesa del loro volo, possono godere di una fornitissima gamma di volumi per ingannare l'attesa. A partire dal 23 di maggio infatti, nell'area partenze, è stato allestito un punto di Book Crossing che permetterà a chi viaggia di scambiarsi i libri e, ai libri, di girare di luogo in luogo.

Come funziona il BookCrossing?

Nella Sala Imbarchi dell'aeroporto di Caselle è stato allestito uno scaffale di design appositamente pensato per il Book Crossing. I passeggeri potranno lasciare qui uno dei loro volumi e prenderne in cambio un altro, tra gli oltre 100 titoli messi a disposizione dalla Libreria Luxemburg. Il libro viaggerà insieme al proprietario provvisorio in giro per il mondo per poi fare il suo ritorno a Torino: i volumi se ne andranno in giro così, sulle gambe dei passeggeri, potenzialmente per tutto il mondo.

Caselle e il mondo della cultura

Il BookCrossing si colloca nell'idea di far vivere ai passeggeri un'esperienza di viaggio ancor più completa, contribuendo a far viaggiare la cultura in tanti luoghi quante sono le tratte proposte dall'aeroporto. Ricordiamo inoltre che il Torino Airport è stato presente, anche quest'anno, alla XXX edizione del Salone del Libro per far conoscere al pubblico, tra le altre cose, le nuove rotte internazionali: Copenaghen, Siviglia, Malaga, Lisbona. Una scelta che mostra, ancora una volta, come Caselle sia idealmente vicino al mondo della cultura e del libro. Non resta quindi che prendere un libro e partire.