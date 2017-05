Risveglio particolare per i torinesi: corrente elettrica «a singhiozzo» in tutta la città

TORINO - Un risveglio particolare per moltissime famiglie torinesi che questa mattina si sono ritrovate con la corrente elettrica «a singhiozzo» o senza averne proprio. Niente telegiornale o cartoni animati in tv, luci spente, acqua fredda e tanti altri piccoli disagi. A patirne sono un po’ tutti i quartieri, dal centro città a Pozzo Strada, da San Paolo alle Vallette.

Tecnici al lavoro

Tante le segnalazioni già dall’alba. I tecnici dell’Iren si sono subito mobilitati e avrebbero trovato il problema in un guasto a un trasformatore ubicato nella zona Nord-Est di Torino. Entrati subito in azione, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica non sa ancora quando sarà ripristinato il tutto.