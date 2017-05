Erba alta in città, Appendino: «E’ così anche sotto casa mia. Ecco quando partiranno gli sfalci»

TORINO - L’erba alta ha le ore contate, parola di Chiara Appendino. Dopo le polemiche alimentate dal Partito Democratico e dalle Circoscrizioni, la sindaca è intervenuta per spiegare la situazione ai torinesi. Sono tanti ormai i giardini della città paragonati a delle piccole giungle urbane a causa dell’erbaccia alta anche oltre un metro. Chiara Appendino ha comunicato come gli sfalci partiranno entro la prossima settimana, ponendo fine così a un «problema» degenerato nell’ultimo periodo.

La promessa di Appendino: «Via libera agli sfalci entro la prossima settimana»

«Personalmente sto seguendo questa situazione con gli uffici da diverse settimane ma essendo che - come avete imparato a conoscermi - amo esprimermi solo a cose fatte ho atteso questo momento. Gli uffici preposti mi hanno appena comunicato che entro la settimana prossima le circoscrizioni avranno l’autorizzazione a procedere con gli sfalci. Spero vivamente che nel giro di poco tempo la situazione torni alla normalità e i torinesi possano godersi appieno gli spazi di quella che è una delle città con più verde al mondo: Torino.» sono le parole della sindaca.

Erba alta in città, anche sotto casa della sindaca

L’erba alta è infatti diventato un problema in tutta la città, non solo in periferia. Chiara Appendino stessa ha potuto constatare in prima persona il prosperare della natura: «Questa è l’aiuola dedicata alle vittime del Cinema Statuto a meno di cento metri da casa mia. Come potete vedere l’erba alta impedisce di scorgere il perimetro e di vedere gli archi metallici che la delimitano. Questo per dirvi che conosco bene la situazione dei giardini, dei parchi e delle aiuole della città e vi assicuro che non mi fa piacere vedere questo spettacolo. Né sotto casa mia né in qualunque altro luogo della città che quotidianamente giro».

Appendino ironizza: «L’erba cresce in primavera da migliaia di anni»

Nelle parole riservate ai torinesi, la sindaca non si è lasciata sfuggire un pizzico d’ironia con ogni probabilità rivolta a chi, nelle scorse settimane, aveva strumentalizzato la questione erbacce per farne una polemica: «In primavera l’erba cresce, non è un mistero, succede da qualche migliaio di anni…». A onor del vero, non è di certo la prima volta che l’erba alta «si prende» la città. Anzi. Qualche anno fa le erbacce erano arrivate a toccare quota 1,68 metri. Quest’anno, a causa della scadenza per l’appalto pluriennale, la gara per gli sfalci è stata aggiudicata in ritardo e reperire i fondi necessari non è stato semplice. Il problema ora pare risolto: le erbacce hanno le ore contate. La giungla si ritira, i torinesi si riprendono la città.