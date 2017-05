Dall’11 giugno novità sulla Torino-Napoli, arriva il «supertreno» con oltre 900 posti a sedere

TORINO - Nell’estate torinese partirà una piccola rivoluzione targata Trenitalia. Dall’11 giugno sui binari circolerà quello che è stato definito un «supertreno», cioè un convoglio lungo 400 metri con 16 carrozze e 914 posti disponibili. Nella realtà dei fatti il «nuovo» treno è composto da due Etr 1000 uniti tra loro, anche se non comunicanti, che corrono lungo il Paese a oltre 300 chilometri orari. La rivoluzione riguarda Torino perché i Frecciarossa 1000 messi a disposizione raddoppiano e lo fanno sull’asse Torino-Napoli.

Da Torino a Napoli due volte al giorno

Da Torino le partenze sono fissate alle 5.50 e alle 7, con arrivo a Napoli rispettivamente alle 11.20 e alle 13. La partenza dal capoluogo campano invece è stato programmato per le 11 e le 14 con arrivo alla stazione Porta Nuova alle 16.50 e alle 20. Quattro le fermate previste: oltre Milano Centrale e Roma Termini, il «supertreno" farà tappa anche a Bologna e Firenze. Se il periodo estivo saranno in aumento i posti disponibili negli orari con più passeggeri, da settembre dovrebbero aumentare anche le partenze, con l’aumento di altre quattro, come ha spiegato Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia.

La novità: «Pass X TE»

Un’altra novità, che non riguarda però solamente la città di Torino, è l’introduzione di «Pass X TE», una carta a prezzo fisso che permette di viaggiare nel weekend per 48 ore. Questa consentirà di salire su Frecce, Intercity e Regionali (incluse le corse di Trenord), in ogni angolo d’Italia. In vendita dal prossimo primo luglio avrà un costo, in seconda classe, di 99 euro per gli under26 e di 126 euro per tutti gli altri.