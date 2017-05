Arriva il week end: ecco quattro eventi da non perdere 

TORINO - Puntuale come ogni settimana torna la lista degli eventi imperdibili selezionati per voi, dalla redazione di Diario di Torino. Non sapete cosa fare durante il fine settimana? L’idea ve la diamo noi. L’offerta è, come sempre, molto ampia, ma possiamo anticiparvi che, a farla da protagonista questa settimana, saranno i gelati! Dopotutto cosa c'è di meglio di un bel gelato in compagnia quando l'estate avanza e il caldo inizia a farsi sentire?

Gli eventi da non perdere a Torino

GELATO FESTIVAL

E' arrivato a Torino l'evento più dolce della stagione: dal 25 maggio fino al 28 piazza Solferino ospiterà il Gelato Festival, la manifestazione preferita dai golosi. L'evento, che arriva quest'anno alla sua ottava edizione, mira proprio a riavvicinare le masse a uno dei dolci più famosi del mondo: il gelato. Gli stand resteranno aperti fino alle 23.00 per permettere di gustarsi un buon gelato anche dopo cena.

«FLOR»

Gli amanti del "verde" non possono davvero perdersi questo appuntamento: oltre 200 espositori prenderanno parte a «Flor», la profumatissima manifestazione che porta nel centro di Torino alberi di agrumi, piantine aromatiche e tanti fiori colorati. L'evento invaderà alcune delle vie più eleganti del centro città per una festa di profumi e colori davvero unica.

TITANIC

Dopo lo straordinario successo dei primi due mesi di apertura, con oltre 45.000 visitatori, La mostra Titanic – The Artifact Exhibition, viene prolungata e resterà aperta fino al 21 luglio. Si è deciso di allungare il tempo dell'esposizione per offrire a tutti la possibilità di compiere un viaggio emozionale all’interno della nave più famosa al mondo. Cosa aspettate dunque? Non perdete questa occasione.

LA ROMANA

Per festeggiare il suo 70esimo compleanno uno dei marchi più amati dai torinesi aprirà un nuovo punto vendita nel cuore della città. La nuova gelateria La Romana si troverà in via Santa Teresa 6, a due passi da piazza San Carlo e dalla Galleria San Federico. L’inaugurazione è prevista per sabato 27 maggio, alle ore 16:00. Le buone notizie finiscono qui: in occasione della grande apertura, verrà offerta una degustazione di gelato a tutti i clienti presenti nel «day one» del nuovo punto vendita.

