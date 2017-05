Si schianta in moto rientrando a casa, muore un settantenne in strada Druento

TORINO - Incidente mortale questa mattina a Torino. Poco prima delle ore 11 ha perso la vita Giovanni Solero, 70 anni, che stava rientrando a casa a Druento a bordo della propria moto, una Kawasaki 500. Si trovava in strada Druento, all’altezza del civico numero 355 quando un autocarro Daf, che procedeva nell’opposto senso di marcia, ha svoltato all’improvviso a sinistra tagliando la strada al motociclista che si è schiantato contro il paraurti ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Inutili i soccorsi del camionista, per Giovanni Solero non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno constatato il decesso e la Squadra Infortunistica della polizia municipale per i rilievi dell’incidente. Il camionista è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo.