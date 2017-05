Scambio di persona per vedere la Juventus: tifoso si finge disabile per entrare allo stadio

TORINO - Se è vero che si farebbe di tutto pur di seguire la propria squadra del cuore fino alla vittoria dello scudetto, è pur vero che questo tifoso si è spinto un po' troppo oltre. L'uomo, un cinquantenne di origine italiana, voleva partecipare a tutti i costi alla partita di domenica 21 maggio, disputatasi tra Juventus e Crotone allo Stadium di Torino e per aggiudicarsi un posto tra gli spalti ha deciso di fingere un'altra identità.



Truffa scoperta

L'uomo si è presentato domenica allo Stadio mostrando un biglietto omaggio riservato a persone con disabilità. Non solo, il tifoso ha anche esibito un documento di identità non uso che attestava l'effettiva validità nominale del biglietto. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino preposti al controllo però si sono resi conto del raggiro e hanno bloccato il tifodo all'ingresso della Tribuna Sud dello Stadium. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per sostituzione di persona e multato per la violazione del regolamento d’uso dell’impianto.