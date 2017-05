Follia in corso Giulio Cesare, tamponamento degenera in una lite a colpi di chiave poligonale

TORINO - Sembrava un normale incidente stradale quello avvenuto ieri sera, intorno alle 18:00, in corso Giulio Cesare angolo via Feletto ma ben presto si è tramutato in tutt’altra cosa: una lite furiosa e violenta a colpi di chiave poligonale.

Il tamponamento degenerato in lite violenta

I protagonisti di questo episodio assurdo sono un cittadino senegalese di 51 anni e un cittadino albanese di 34. Stando alle ricostruzioni della polizia, il secondo ha tamponato il veicolo del primo e, non pago, gli si è scagliato contro impugnando una chiave poligonale. Il cittadino albanese, dopo esser stato colpito al volto, è riuscito a togliere dalle mani del senegalese l’arma improvvisata e l’ha usata per malmenarlo. Grazie agli agenti della Squadra Volante, entrambi i soggetti sono stati divisi e denunciati per il reato di lesioni aggravate.