Domenica 28 maggio la «Giornata Mondiale del Gioco»: gli appuntamenti a Torino

TORINO - Anche quest’anno, l’ultimo fine settimana di maggio coincide con la Giornata Mondiale del Gioco, una festa celebrata non solo all’ombra della Mole ma in tutto il mondo. In questo weekend, in moltissimi paesi, sarà il gioco il principale protagonista di iniziative ed eventi. Il gioco coinvolgerà i più piccini, con famiglie e bambini che si ritroveranno nelle piazza, nelle ludoteche, nelle scuole e in tanti spazi di aggregazione per condividere le attività ludiche e divertenti.

Le ludoteche aperte in città per l'occasione

L’iniziativa è stata lanciata con successo nel 2003 dall’Associazione Internazionale Ludoteche con il chiaro obiettivo di sottolineare il valore del gioco per i piccoli, per gli adulti e per i nonni. Tutti i cittadini, attraverso il gioco possono recuperare e riscoprire tempi e spazi di qualità che vengono sempre più dimenticati con la vita di tutti i giorni. Iter, con i suoi Centri di Cultura per il Gioco, è protagonista delle iniziative della Giornata Mondiale del Gioco che quest’anno offre numerose attività nelle ludoteche comunali:

- Ludoteca Drago Volante, corso Cadore 20/8, tel. 011.01139670

dalle ore 10.30 alle 18.00

- Ludoteca Serendipity, corso Orbassano 264, tel.011.3112972

dalle ore 10.30 alle ore 18.00

- Ludoteca Cirimela, via Tempia 6, tel. 011.01139400

dalle ore 10.30 alle 18.00

Aree gioco negli ospedali per far giocare i bambini ricoverati

Ma c’è di più: per la Giornata Mondiale del Gioco, la Città di Torino organizzerà sale anche negli interni degli ospedali Martini e Regina Margherita. Un modo semplice ma efficace per strappare sorrisi ai bambini e bambine ricoverati. Infine l’amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa «Giocare Giocare Giocare … Per raccogliere fondi. Play – Il gioco in ogni sua Forma» promossa dalla Fondazione ospedale infantile Regina Margherita, Forma onlus, con il progetto «InSEDIAmenti Ludici» tante sedie rosse trasformate in giochi di percorso, percettivi e sensoriali e di strategia per coinvolgere bambini e adulti in momenti di animazione. All’iniziativa, che si svolgerà in piazza Polonia, dalle ore 10.30 alle 17.30, parteciperà Federica Patti, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino.