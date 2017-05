Un nuovo chef per il Piano35, chi è Fabio Macrì?

TORINO - Entrando al Piano 35 si percepisce immediatamente che nulla è lasciato al caso: una sobria eleganza regna sovrana tra i tavoli del ristorante più alto d'Italia. Tuttavia, dietro a questa calma apparente, si cela una piccola rivoluzione. A un anno di distanza dall'apertura, nuove importanti novità bollono in pentola al trentacinquesimo piano: un nuovo chef ha preso il comando della cucina. O forse sarebbe meglio definirlo come una una vecchia conoscenza che oggi "passa di ruolo». Stiamo parlando di Fabio Macrì, secondo di Ivan Milani, ora primo cuoco del ristorante.

Il passaggio del testimone

Ivan Milan, ex primo chef del ristorante del Grattacielo, passa il timone al giovane Macrì e ad annunciarlo è la stessa banca Intesa Sanpaolo, attraverso un comunicato ufficiale. Il trentunenne conosce già molto bene la brigata di cucina e per questo motivo non avrà problemi nel nuovo ruolo assegnatogli. I dirigenti non hanno dubbi: «Macrì è la figura ideale per garantire al sistema gastronomico del ristorante un ulteriore crescita». Tutta la fiducia dello staff è riposta nelle giovani e talentuose mani di Fabio Macrì, non resta che aspettare per vedere quali magie riserverà agli ospiti del Piano35.

Chi è Fabio Macrì?

Il nuovo capitano del ristorante del Grattacielo ha alle spalle due lauree, una in Storia a Roma e le seconda in Gastronomia, conseguita all'Università di Pollenzo. Ha inoltre lavorato per prestigiosi ristoranti italiani ed esteri. Si pensi, ad esempio, al periodo trascorso al El Bulli di Ferran Adrià e intende riversare tutto il suo bagaglio di esperienza nel guidare la brigata di cucina del Piano35. Ci si aspetta di vedere in tavola una cura maniacale nella scelta delle materie prime a un'attenzione particolare verso i più moderni concetti di cucina, oltre che un occhio di riguardo ai modi di mangiare alternativi, quali ad esempio quello vegano e vegetariano.

Le eccellenze del Grattacielo

Il cambio di guardia nella cucine del ristorante arriva all'indomani del riconoscimento assegnato al bartender del lounge bar del Grattacielo Mirco Turconi. A riconoscere il talento del barman ci ha pensato la Diageo Reserve World Class 2017, prestigiosa e acclamata competizione internazionale che celebra l’arte della mixology. Turconi si è aggiudicato il primo posto alla finale nazionale e ora il talentuoso barman aspetta di volare a Città del Messico per misurarsi con i più migliori professionisti provenieneti da tutto il mondo.