«CorriTorino», una corsa per tutti: grandi, piccoli e amici a 4 zampe

TORINO - Neppure il tempo di riprendersi dal successo della Run 5.30, che a Torino si torna a correre. L'evento «CorriTorino», in programma per domenica 28 maggio, è suddiviso in tre sezioni: CorriTorino 10km, a cui possono partecipare podisti dai 15 anni in su; Mini CorriTorino 1,5 km per bambini fino a 14 anni e infine CorriTorino Dog per coloro che desiderano correre con il proprio cane uno dei due percorsi. Nessuno escluso insomma, basta aver voglia di correre. Si ricorda invece agli automobilisti che la viabiità delle macchine sarà bloccata sul tracciato della corsa dalle 9 alle 12.

I Percorsi

Sono oltre 3000 i runners iscritti finora all'appuntamento per domenica 28. Il ritrovo è in piazza Carlo Alberto alle ore 9.30, dove la corsa partirà per poi snodarsi tra le vie del centro città. I corridori scenderanno in via Po per poi dirigersi verso il parco del Valentino. Si risalirà per corso Dante e corso Lepanto fino a incrociare corso Vittorio Emanuele II e ritornare in via Roma per lo sprint finale, fino al traguardo. Poco dopo, alle 9,40 partiranno i piccoli che faranno tutta una tirata di andata e ritorno dal Caval Brons a piazza Castello, passando per via Roma e via Lagrange. E' possibile iscriversi nei punti indicati sul sito ufficiale della manifestazione, gli adulti pagano 10 euro, mentre bambini e cani 5.