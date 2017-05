Tragedia al «Rally Città di Torino»: travolta una famiglia, muore un bambino di 6 anni

COASSOLO - Tragedia nel torinese questa mattina durante il «Rally Città di Torino». Un bambino di 6 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in gara uscita fuori strada. Il piccolo era con la sua famiglia e stava assistendo al rally dal prato, al di là della linea di sicurezza, in una zona teoricamente protetta.



Morto sul colpo, feriti al Cto

A Consolo sono intervenuti subito i soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Coinvolti nel grave incidente anche i familiari della vittima: sia i genitori che il fratellino di 3 anni sono rimasti feriti e trasportati in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino.



Pilota colpito da malore

Pare che il pilota della vettura «Skoda Biella» in gara sia stato colto da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. L’auto ha colpito un cordolo in cemento, è uscita di strada e ha travolto la famiglia. Il rally è stato immediatamente sospeso.