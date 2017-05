Con nonchalance si allontana su una bici rubata, ma la sua corsa non dura a lungo

TORINO - Se l'operazione fosse andata a buon fine, l'uomo avrebbe potuto tenere dei corsi su «come rubare una bicicletta in pieno giorno senza essere notati» ma non è andata così. Il ladro infatti è stato notato, eccome. I passanti che hanno assistito alla scena hanno raccontato agli agenti di aver visto l'uomo, un quarantaduenne di origini italiane, armeggiare vicino a una bicicletta nei pressi di corso Vittorio Emanuele II, angolo via Sant'Anselmo.

Furto e arresti

In particolare, il quarantaduenne, incurante delle persone che passavano di lì, stava colpendo ripetutamente con una pietra la catena antifurto della bicicletta, in barba al fatto che poteva essere notato. L’uomo dopo aver rotto il dispositivo l’antifurto si è allontanato inforcando la bicicletta. Nel frattempo però i passanti avevano già avvertito la Polizia. Grazie alle indicazioni sulla direzione di fuga e alle descrizioni del ladro, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato e arrestato il reo in Piazza Madama Cristina.