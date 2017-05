Al via la «CorriTorino»: mezzi pubblici deviati in centro città, variazioni al traffico

TORINO - E’ in questo momento in corso la CorriTorino, manifestazione podistica che vede la partecipazione di migliaia di partecipanti. A seguito dello svolgimento della corsa, diversi mezzi pubblici varieranno il proprio percorso. Ecco le linee coinvolte: 4, 5, 7, 9, 11 13, 14, 15, 16 c.s., 16 c.d., 18, 30, 33, 42, 55, 56, 58b, 61, 63, 64, 67, 68, 70, Venaria Express, Rivoli Express.

Di seguito tutte le variazioni di percorso

- Linea 4. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione strada del Drosso: da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, percorso normale. Direzione Falchera: da corso Unione Sovietica prosegue per corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, percorso normale.

- Linea 5. Dalle ore 9.15 alle ore 12.00. Solo direzione piazza Arbarello: da largo Orbassano angolo corso Rosselli deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, percorso normale;

- Linea 7. Da inizio servizio alle ore 12.30. Servizio sospeso.

- Linea 9. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Entrambe le direzioni: effettua servizio solo nel tratto piazza Stampalia – piazza Bernini.

- Linea 11. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Entrambe le direzioni: da via Arsenale (ritorno: via XX Settembre) deviata in corso Matteotti, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, percorso normale.

- Linea 13. Dalle ore 9.00 alle ore 10.15. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea provvisorio in comune con linea 55). Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 14. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione Torino: da corso Sebastopoli angolo corso Unione Sovietica prosegue per corso Sebastopoli, corso Galileo Ferraris, via Filadelfia, corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Re Umberto, percorso normale. Direzione Nichelino: da corso Re Umberto deviata in corso Matteotti, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, via Filadelfia, corso Unione Sovietica, corso Sebastopoli, percorso normale.

- Linea 15. Dalle ore 8.40 alle ore 10.00. Direzione piazza Coriolano: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Fontanesi, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale. Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Direzione piazza Coriolano: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Matteotti angolo corso Re Umberto prosegue per corso Matteotti, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

- Linea 16 c.s. Dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Da corso Einaudi deviata a sinistra in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

- Linea 16 c.d. Dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, corso Einaudi, percorso normale.

- Linea 18. Dalle ore 8.45 alle ore 10.45. Entrambe le direzioni: effettua servizio solo nei tratti piazzale Caio Mario – piazza Carducci e piazza Sofia – corso Regina Margherita angolo Giardini Reali.

- Linea 30. Dalle ore 9.15 alle ore 10.00. Solo in direzione Torino: effettua normale capolinea in corso San Maurizio senza transitare da piazza Vittorio Veneto.

- Linea 33. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione Torino: da corso Duca degli Abruzzi angolo corso Stati Uniti prosegue per corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino (capolinea provvisorio in comune con linea 14). Direzione Collegno: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, percorso normale.

- Linea 42. Dalle ore 9.15 alle ore 11.30. Entrambe le direzioni: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, via Filadelfia, corso Unione Sovietica (ritorno: corso Galileo Ferraris), corso Sebastopoli, via Giordano Bruno, corso Bramante, corso Dogliotti, percorso normale.

- Linea 55. Dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Direzione Torino: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via. Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea 56. Dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Entrambe le direzioni: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre (ritorno: via Milano, via San Francesco d'Assisi), corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

- Linea 58b. Dalle ore 9.15 alle ore 12.00. Entrambe le direzioni: da corso Duca degli Abruzzi angolo corso Stati Uniti prosegue per corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, via XX Settembre (ritorno: via Arsenale), percorso normale.

- Linea 61. Dalle ore 9.00 alle ore 10.15. Direzione Torino: limitata in piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in comune con la linea 13). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso corso Casale, percorso normale.

- Linea 63. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione piazza Solferino: da corso Sebastopoli angolo corso Unione Sovietica prosegue per corso Sebastopoli, corso Galileo Ferraris, via Filadelfia, corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Re Umberto, percorso normale. Direzione via Negarville: da corso Re Umberto deviata in corso Matteotti, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, via Filadelfia, corso Unione Sovietica, corso Sebastopoli, percorso normale.

- Linea 64. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione Torino: da largo Orbassano angolo corso Rosselli deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, corso Matteotti, via XX Settembre, via Bertola (capolinea provvisorio in comune con la linea 58b). Direzione Grugliasco: dal capolinea provvisorio di via XX Settembre prosegue per via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso Rosselli, percorso normale.

- Linea 67. Dalle ore 9.45 alle ore 12.00. Entrambe le direzioni: da corso Moncalieri angolo piazza Zara prosegue per corso Moncalieri, ponte Isabella, corso Dante, corso Massimo d'Azeglio, corso Raffaello, via Madama Cristina, via Accademia Albertina, via Po, piazza Castello, via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale.

- Linea 68. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Vinzaglio, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

- Linea 70. Dalle ore 9.30 alle ore 10.15. Direzione Torino: da corso Moncalieri deviata in via Gioanetti, via Bonsignore (capolinea in comune con la linea 73). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio di via Bonsignore prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

- Venaria Express. Dalle ore 8.30 alle ore 10.15. Direzione Reggia di Venaria Reale: dal capolinea presso l'autostazione di via Fiochetto prosegue per lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale. Direzione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, via Fiochetto (capolinea).

- Rivoli Express. Solo in direzione Rivoli: la corsa delle ore 9.30 effettua la partenza dal capolinea provvisorio di via Bertola angolo via XX Settembre (in comune con la linea 72).

- Linea extraurbana Torino-Cumiana-Giaveno. Dalle ore 8.30 alle ore 12.15. Corse limitate in corso Galileo Ferraris angolo corso Sebastopoli. Direzione Giaveno-Cumiana: dal capolinea provvisorio di corso Galileo Ferraris le corse proseguono per corso Sebastopoli, corso Unione Sovietica, percorso normale.