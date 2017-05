«Brucia» l’alt e scappa dalla polizia municipale: folle inseguimento termina con un incidente

TORINO - Ha visto gli agenti intimargli l’alt con la paletta, ma invece di fermarsi ha dato il via a una folle fuga in pieno giorno in città. E’ successo in piazza Pier della Francesca, intorno alle 17:45. Il protagonista di questo folle gesto? Un motociclista a bordo di un Suzuki con targa sospetta.

Inseguimento e incidente

Dopo aver bruciato l’alt, il centauro è stato inseguito da due agenti motociclisti della polizia municipale. Il fuggitivo è stato raggiunto in corso Umbria: l’inseguimento è terminato con un incidente e le tre moto (quella del centauro e le due degli agenti) per terra. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, per i consueti rilievi. Gli agenti non hanno subito gravi conseguenze.

Le cure al centauro e la denuncia

Dopo le cure del caso presso l’ospedale Maria Vittoria, il fermato è stato dimesso e accompagnato presso il Comando e identificato. L’uomo, un 52enne di nazionalità marocchina privo di qualsiasi documento, ha subito provato a fornire diverse identità, tutte straniere. Il centauro è stato indagato in stato di libertà per ricettazione, false generalità, resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente e senza assicurazione.