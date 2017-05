Dramma nel torinese, bimbo di 8 anni muore cadendo da una minimoto

AVIGLIANA - Dramma sulla pista Go Kart di Ferriera, ad Avigliana: Alessio Aseglio Gianinet, un bambino di soli 8 anni, è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto mentre era in sella a una minimoto. Lo schianto è avvenuto nella giornata di giovedì: Alessio ha lottato per due giorni tra la vita e la morte all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La corsa in ospedale e la terribile notizia

Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente. Pare che il piccolo, appassionato delle due ruote, abbia perso il controllo del mezzo e sia scivolato sull’asfalto, sbattendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi, con l’elicottero del 118 che ha portato trasportato Alessio in ospedale: le sue condizioni si sono aggravate con il passare del tempo, fino alla tragica notizia. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. La notizia della morte del piccolo ha scosso Borgata Bella Comba, paese in cui Alessio viveva insieme ai genitori. Tutti lo conoscevano per il sorriso e la passione per le minimoto. Una passione, purtroppo, risultata fatale.