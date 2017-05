«C’è un giovane capriolo ferito nascosto in un giardino, intervenite»

TORINO - Vedere un capriolo in città non è certo di tutti i giorni, anche se nell’ultimo periodo simili episodi non sono di certo nuovi. L’ultimo di questa serie è avvenuto qualche giorno fa in via Somalia, al confine tra Torino e Moncalieri. Decine di telefonate sono arrivate al centralino della polizia municipale: «C’è un capriolo ferito nascosto in un giardino, intervenite!» hanno raccontato diversi passanti e residenti.

L'intervento degli agenti

Una pattuglia della polizia municipale si è subito recata sul posto. Il capriolo, a causa delle ferite e del luogo decisamente insolito, è subito apparso spaventato. Si è riparato in un giardinetto della zona, dove è stato raggiunto dagli agenti faunistico ambientali della Città Metropolitana di Torino che lo hanno catturato, curato e riportato in un’area protetta. Una storia a lieto fine, nonostante lo stupore.