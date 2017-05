Finale di Champions League: «Due maxischermi a Torino per vedere Juventus-Real Madrid»

TORINO - Buone notizie per i tifosi bianconeri: sabato prossimo, giorno dell’attesissima finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, saranno allestiti due maxischermi in città per consentire ai supporters bianconeri di tifare la propria squadra impegnata nella partita di Cardiff. Due i posti in cui sarà possibile vedere la partita: un maxischermo in piazza San Carlo e uno a Parco Dora.

Due maxischermi per vedere Juventus-Real Madrid

Il megaschermo di piazza San Carlo sarà allestito dalla Città di Torino e da Turismo Torino, quello di Parco Dora (sotto la tettoia di strippaggio della ex acciaieria) sarà messo a disposizione dagli organizzatori del Salone dell’Auto, manifestazione che sarà ospitata nella stessa area la settimana successiva. Attraverso i maxischermi i tifosi potranno seguire l’evento sportivo dal tardo pomeriggio (intorno alle ore 18.00) con l’inizio dai collegamenti prepartita. Solamente in piazza San Carlo verrà allestita un’area riservata ai giornalisti e ai fotografi: per gli operatori, l’accesso sarà consentito già dalle prime ore della mattina. E’ probabile che all’evento partecipino migliaia di tifosi non solo torinesi, ma provenienti da tutta Italia.