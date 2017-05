Autopsia per il piccolo Aldo Ubaudi, le risposte della tragedia dalla «camera car»

COASSOLO - Dietro la tragedia di sabato in cui ha perso la vita Aldo Ubaudi, un bambino di appena 6 anni, ci sono ancora tanti punti interrogativi. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha incaricato il medico legale Carmela Patanè di eseguire l’autopsia sul corpicino della vittima, cosa che sarà fatta in giornata. Solo dopo gli esiti sarà dato il nullaosta per i funerali.

Risposte dalla «camera car»

Intanto resta ancora da capire perché quella Skoda da rally sia finita fuori strada: colpa di un malore del pilota Cristian Milano o di una manovra sbagliata? Ad aiutare gli inquirenti c’è il filmato registrato dalla «camera car», una sorta di scatola nera che riprende la strada percorsa dalla vettura e che registra l’audio esterno. Filmati importanti, già sequestrati dagli uomini incaricati dalla Procura di Ivrea, che potrebbero anche chiarire l’esatta posizione in cui si trovava la famiglia Ubaudi quando è stata interamente travolta dall’auto. Il piccolo Aldo è morto sul colpo, mamma, papà e il fratellino di 3 anni sono stati trasportati al pronto soccorso.

Coassolo in lutto

Coassolo si trova a Nord Ovest di Torino nelle Valli di Lanzo ed è un comune che conta appena 1.500 abitanti. Il paesino si è stretto tutto intorno alla famiglia Ubaudi e il sindaco, che è andato a trovare i feriti qualche ora dopo il dramma, ha detto che stanno pensando a una giornata di lutto cittadino per il giorno dei funerali. «Solo se la famiglia vuole», ha fatto però sapere. Certo, come detto prima, c’è da attendere l’esito dell’autopsia: solo allora sarà dato il nullaosta per poter procedere.