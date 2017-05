Grave incidente allo svincolo per corso Allamano, grave un uomo di 45 anni

I Moderati, capitanati dal Capogruppo Silvio Magliano, hanno espresso ancora una volta in Sala Rossa il loro disappunto rispetto al tema del mercato del libero scambio. Magliano durante il voto ha deciso di abbandonare l'aula

L’area, una delle più frequentate dai cittadini per i momenti di sport e relax, è abbandonata al degrado e all’incuria. Entro agosto partiranno i lavori di manutenzione, ma non riguarderanno tutta la piazza

Arriva in Sala Rossa la discussione in merito alla serata dello scorso 22 aprile al Cap10100. Cerchiamo di fare chiarezza tra chi la definisce come una vergognosa manifestazione di pornografia e blasfemia e chi parla di libera manifestazione del tema della sessualità