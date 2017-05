Neonato abbandonato in strada: inutili i soccorsi il piccolo non ce l'ha fatta

SETTIMO TORINESE - Il piccolo, probabilmente appena partorito, è stato ritrovato avvolto in un asciugamano in via Turati 2 a Settimo Torinese. Il fagottino è stato notato da un passante che ha immediatamente avvisato il 118 e il 112. Il bambino, un maschio dalla carnagione chiara abbandonato per strada appena dopo essere venuto al mondo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sfortunatamente lo stress subito dal piccolo corpo è stato troppo e il bambino è deceduto in ospedale subito dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Torino per individuare eventuali elementi che possano permettere di risalire a chi ha abbandonato il neonato.