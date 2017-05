«MiTo», torna l'amore tra Torino e Milano in nome della musica

Un passante ha notato il piccolo in fasce abbandonato in via Turati a Settimo Torinese, l'uomo ha avvisato immediatamente le forze dell'ordine e l'ambulanza che hanno trasportato il piccolo in ospedale, dove è deceduto poco dopo

I beni immobili acquisiti nel patrimonio della Città di Torino si trovano in via Claviere 9 e in via Camerana 15. Il decreto prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata debbano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali