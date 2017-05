Buon compleanno ToBike: caccia al tesoro e premi per i 7 anni del servizio di bike sharing

TORINO - ToBike compie sette anni: il servizio di bike sharing, inaugurato nel 2010, si appresta a festeggiare con tutta la città e i cittadini un compleanno davvero speciale. L’intento è quello di coinvolgere quanti più ToBikers possibili con una serie di premi e soprattutto iniziativa davvero curiose e particolari. Una su tutte? Una caccia al tesoro per le strade torinesi.

La caccia al tesoro e i premi per i ciclisti

A partire dal 5 giugno 2017, inizio della settimana dei festeggiamenti, saranno collocati degli stickers molto particolari su alcune delle tante bici del servizio sparse per la città. Attraverso i canali social, Facebook, Twitter e Instagram gli utenti saranno invitati a cercare dove si nasconde l’adesivo che racchiude un premio, anzi un tesoro. I premi saranno pensati dai partner di #Seventobike (l’hastag) evocativo del compleanno. I fortunati che individueranno l’adesivo dovranno recarsi allo store ToBike, farsi scattare una foto e ricevere il premio. Ma c’è di più: durante la settimana del compleanno, dal 5 all’11 giugno, ToBike premierà i ciclisti più fedeli come coloro che hanno percorso più chilometri, sono iscritti al servizio da più tempo o hanno avvicinato più persone al servizio di bike sharing. Ai sette fortunati sarà consegnata una card EASY PIEMONTE, che non solo permetterà loro di pedalare per tutta Torino, ma avranno la possibilità di percorrere le strade e le vie ciclabili di tutto il Piemonte.

Altre iniziative per il compleanno di ToBike

Le iniziative non sono di certo finite qui, anzi: martedì 6 giugno è in programma il [7]TOUR, un tour guidato in bicicletta, molto particolare, nei sette Luoghi misteriosi di Torino che porterà a scoprire sette luoghi del mistero. Il tour toccherà sette luoghi che nessuno conosce a Torino, sette luoghi che fanno di Torino la capitale italiana del Mistero! La pedalata è libera e gratuita e organizzata insieme all'associazione Bike Pride Torino. Il [7]TOUR si concluderà al primo [TO]BAR della città presso il Caffè Roberto di Via Garibaldi angolo via Della Consolata, il primo Bar in cui è possibile abbonarsi al Bike Sharing di Torino. Sempre il 6 giugno sarà attiva [7]RIDE, la promozione che per tutta la giornata permetterà a tutti gli utenti [TO]BIKE di pedalare per tutto il tempo che desiderano, senza nessun addebito. Le sorprese non finiscono qui, per tutta la settimana, infatti, saranno attive le speciali promozioni [7]EURO e [7]DAYS. [7]EURO è la formula che permetterà a chi sottoscriverà un abbonamento annuale presso lo store [TO]BIKE di ricevere 7 euro di ricarica anziché i 5 abitualmente previsti. [7]DAYS invece è la promo ideata per fare scoprire il bike sharing a chi non è ancora abbonato. Acquistando un abbonamento settimanale presso lo Store di Via Santa Chiara 26/F, [TO]BIKE ti regala altri 7 giorni per pedalare in tutta tranquillità e sperimentare il bike sharing di Torino. [TO]BIKE vuole premiare, ma obiettivo importante di questo compleanno è anche far conoscere e amplificare l’importanza dell’utilizzo delle proprie due ruote.

ToBike oggi, un servizio apprezzato e in continua espansione

Inaugurato nel 2010, dalla sua attivazione ad oggi ha registrato 27.500 abbonati annuali, che ogni anno percorrono sulle oltre 1.100 biciclette gialle circolanti in città circa 3.700.000 chilometri. Per la maggior parte dei partecipanti il bike sharing è un servizio utilizzato per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, oltre il 57% ha evidenziato questa caratteristica. Significativo anche il dato relativo ai prelievi. Se la maggioranza – quasi il 40% - degli utenti effettua tra i 5 e i 10 prelievi mensili, il 30% degli intervistati dichiara di effettuare più di 20 prelievi ogni mese. Un dato che supporta la tesi emersa dal Rapporto nazionale della Sharing Mobility, presentato a Ottobre in Campidoglio a Roma ed elaborato dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, secondo cui le biciclette di Torino sono le più utilizzate in Italia. Un modello vincente e in continua espansione: buon compleanno [TO]BIKE, cento di queste pedalate!