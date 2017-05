Da agente della municipale a insegnante di astronomia: «Questi i segreti dell’universo»

NICHELINO - All’interno del corpo di polizia municipale ci sono belle storie da raccontare. Una di queste riguarda Angolo Piccinno, un agente in servizio a Nichelino che, nel tempo libero, ama leggere e studiare tutto ciò che riguarda l’astronomia. Una passione non da poco, dato che quest’anno ha deciso di mettere le sue conoscenze approfondite a disposizione degli allievi delle scuole elementari di Nichelino. Detto e fatto: i suoi «banchi di prova» sono state due classi, una quarta e una quinta elementare, della scuola Don Milani. Qui ai ragazzi ha fatto un breve corso di astronomia. Per sei ore ha interessato gli alunni svelandogli i segreti dell’universo e della sua formazione, parlando di stelle, pianeti e missioni spaziali con l’aiuto di modellini plastici e filmati. Gli interventi hanno catturato l’attenzione degli allievi e sono stati apprezzati dagli insegnanti interessati e dal dirigente scolastico, tanto che hanno chiesto di ripetere l’iniziativa anche nel corso del prossimo anno scolastico.